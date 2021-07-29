Главе Харьковского облсовета объявили подозрение в получении 1 млн гривен взятки

Главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну вручили подозрение. Ему инкриминируют получение взятки в размере более 1 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Товмасяна подозревают в получении взятки в размере 1,05 млн гривен. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения главе облсовета.
«По версии следствия, в начале 2021 глава Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет», — рассказали в НАБУ.
Следствие установило, что в течение первого полугодия 2021 чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.
Напомним, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.
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