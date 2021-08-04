Киев до сих пор без генплана: насколько устарели планы развития больших городов (инфографика)

Генеральный план развития Киева и пригородной зоны, который действует на сегодняшний день, Киевсовет принял в 2002 году. Это был четвертый генплан столицы с послевоенных времен. В 2008 году Киевсовет начал разрабатывать новый генеральный план развития города до 2025 года, и в 2010-м принял концепцию стратегического развития столицы.
В начале 2019-го главному архитектору Киева поручили в месячный срок разработать проект решения «О дополнительных организационно-правовых мероприятиях по разработке нового Генерального плана Киева». Однако из-за недостатка законодательного регулирования этот вопрос был вновь поставлен на паузу. В конце года проект все же появился. Представляя его на международном форуме «Будущее Киева», Виталий Кличко перечислил все значимые негативные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается сам город и которые пришлось учитывать разработчикам.Это сложные условия для передвижения по городу: транспортные заторы и стихийные парковки, слабое развитие метро, отсутствие перехватывающих паркингов возле транспортных развязок, медленные темпы восстановления общественного транспорта.
В Чернигове принять новый генеральный план также должны были в 2020 году. Это единственный крупный город, кроме Киева, где генплан также просрочен.
В девяти городах Украины расчетный срок действия генплана вообще не определен. Среди них – Винница, Луцк, Кропивницкий, Николаев, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон и Черновцы.
Рекордсменом по сроку действия генерального плана является Днепр. Там документ действителен до 2046-го года. В Полтаве – до 2041.
В Запорожье новый генплан планируют принять в 2036 году. В Житомире проект развития города действителен до 2035 года. До 2031-го генеральные планы действуют в Одессе, Хмельницком и Черкассах. Во Львове- только до 2025 года. В Ивано-Франковске и Харькове- до 2026-го.
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