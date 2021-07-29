Google сняла запрет на рекламу криптовалюты

Компания Google изменила правила рекламы финансовых продуктов на своей платформе. С третьего августа 2021-го в Google можно будет рекламировать криптовалютные биржи и кошельки, зарегистрированные в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США.

В начале июня 2021-го в Google сообщили об изменении правил рекламы финансовых продуктов. Эти изменения предусматривают разрешение рекламы компаний, которые «предлагают услуги по обмену криптовалюты и криптовалютные кошельки, нацеленные на США».

Новые правила начали действовать с третьего августа 2021-го.

Для размещения такой рекламы компаниям нужно будет пройти сертификацию в Google, которая предполагает регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве поставщика услуг, связанных с деньгами (MSB).

Компания также должна быть зарегистрирована как минимум в одном штате как поставщик услуг денежных переводов.

Автоматически сертификацию Google пройдут банки с федеральной лицензией или лицензией штата.

В Google напомнили, что под запретом останется:

реклама целевых страниц, на которых приводятся сводные данные или сравнительный анализ с криптовалютой или связанных с ней продуктов;

реклама первичного предложения монет, протоколов децентрализованных финансовых сервисов (DeFi), а также продажи, покупки и обмена криптовалют и сопутствующих товаров.

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