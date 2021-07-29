0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Google сняла запрет на рекламу криптовалюты

Google сняла запрет на рекламу криптовалюты

Компания Google изменила правила рекламы финансовых продуктов на своей платформе. С третьего августа 2021-го в Google можно будет рекламировать криптовалютные биржи и кошельки, зарегистрированные в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США.

В начале июня 2021-го в Google сообщили об изменении правил рекламы финансовых продуктов. Эти изменения предусматривают разрешение рекламы компаний, которые «предлагают услуги по обмену криптовалюты и криптовалютные кошельки, нацеленные на США».

Новые правила начали действовать с третьего августа 2021-го.

Для размещения такой рекламы компаниям нужно будет пройти сертификацию в Google, которая предполагает регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве поставщика услуг, связанных с деньгами (MSB).

Компания также должна быть зарегистрирована как минимум в одном штате как поставщик услуг денежных переводов.

Автоматически сертификацию Google пройдут банки с федеральной лицензией или лицензией штата.

В Google напомнили, что под запретом останется:

  • реклама целевых страниц, на которых приводятся сводные данные или сравнительный анализ с криптовалютой или связанных с ней продуктов;
  • реклама первичного предложения монет, протоколов децентрализованных финансовых сервисов (DeFi), а также продажи, покупки и обмена криптовалют и сопутствующих товаров.

Читайте больше новостей о долларе и криптовалюте в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.