С начала 2021 года около 74 млрд грн направлено плательщиками Киева

73 миллиарда 823 миллиона гривен. Дополнительно поступило 7 миллиардов 203 миллиона гривен налогов, сборов и платежей, а это на 11% больше соответствующего периода прошлого года.
В январе – июле текущего года в государственный бюджет от плательщиков столицы поступил 51 миллиард 631 миллион гривен, что на 2 миллиарда 190 миллионов гривен, или на 4% больше чем за январь – июль 2020 года.
Рост поступлений в Государственный бюджет Украины в течение января – июля текущего года (по сравнению с январем – июлем 2020 года) произошло по следующим основным налогам:
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