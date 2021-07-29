С начала 2021 года около 74 млрд грн направлено плательщиками Киева

73 миллиарда 823 миллиона гривен. Дополнительно поступило 7 миллиардов 203 миллиона гривен налогов, сборов и платежей, а это на 11% больше соответствующего периода прошлого года.

В январе – июле текущего года в государственный бюджет от плательщиков столицы поступил 51 миллиард 631 миллион гривен, что на 2 миллиарда 190 миллионов гривен, или на 4% больше чем за январь – июль 2020 года.

Рост поступлений в Государственный бюджет Украины в течение января – июля текущего года (по сравнению с январем – июлем 2020 года) произошло по следующим основным налогам:

налог на доходы физических лиц – 17 миллиардов 066 миллионов гривен, что больше на 31 % или на 4 миллиарда 054 миллиона гривен;

военный сбор – 2 миллиарда 817 миллионов гривен, что больше на 27 % или на

598 миллионов гривен;