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Кабмин уволил Геращенко из МВД

Кабмин уволил Геращенко из МВД

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

«Геращенко уволили по собственному желанию», — уточнил источник.

На его место была назначена Акопян Мэри Андраниковна.

Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной Радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.

По материалам РБК-Украина
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