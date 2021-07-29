Кабмин уволил Геращенко из МВД

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

«Геращенко уволили по собственному желанию», — уточнил источник.

На его место была назначена Акопян Мэри Андраниковна.

Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной Радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.