Кабмин уволил Геращенко из МВД

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.
«Геращенко уволили по собственному желанию», — уточнил источник.
На его место была назначена Акопян Мэри Андраниковна.
Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной Радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.
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