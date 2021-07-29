Кабмин одобрил физическое отделение Украины от электросетей России и Беларуси

Кабинет Министров на заседании 4 августа утвердил стратегию энергетической безопасности Украины на период до 2025 года. Как отмечается в сообщении Министерства энергетики, документ определяет целевую модель системы обеспечения энергетической безопасности как составляющей национальной безопасности и принят во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 сентября 2020 года.
Документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски — киберугрозы в отношении объектов критической инфраструктуры энергетики и агрессия со стороны России, так и внутренние — возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения Евросоюза, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное.
С учетом внешних и внутренних вызовов и угроз энергетической безопасности в стратегии сформулированы три базовых прогнозных сценария изменений в энергетической сфере и их влияния в среднесрочной перспективе на развитие ТЭК — сохранение текущих тенденций и состояния дел, сценарий «недружественного влияния» и сценарий «позитивной трансформации».
«Чтобы не допустить возможных негативных последствий в рамках двух первых сценариев, а также предотвратить стагнацию энергетического сектора, необходимы системные действия, направленные на реализацию сценария „позитивной трансформации“ и обеспечения энергетической независимости», — указывают в Минэнерго.
Отмечается, что подробные шаги для воплощения в жизнь позитивного сценария будут прописаны уже в плане реализации стратегии, который должен быть подготовлен Минэнергетики в течение шести месяцев.
Кроме того, в течение года со дня принятия стратегии правительство должно будет утвердить методику оценки уровня и угроз энергетической безопасности Украины. На ее основе Минэнерго обеспечит подготовку отчета о состоянии энергетической безопасности Украины и упомянутую оценку угроз.
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