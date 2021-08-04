Земельный налог для физлиц: кто освобождается от него

Все граждане Украины, которые владеют движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи и налоги государству. В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождены от платы за землю.

Об этом пишет Минюст.

Кто является плательщиками налога, владельцы земельных участков, земельных долей (паев); землепользователи.

Объектами налогообложения являются: земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Обязанность по уплате налога за земельный участок возникает с момента регистрации права на земельный участок, при этом использование земельных участков без надлежащего оформления права собственности или пользования на них является нарушением Закона.

Сколько надо платить. Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:

для земель общего пользования — не более 1 % от их нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 % и не более 1% от их нормативной денежной оценки;

а для лесных земель — не более 0,1 % от их нормативной денежной оценки.

За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной формы собственности), — в размере не более 12 % от их нормативной денежной оценки.

Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливается в размере:

не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области;

для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 % и не больше 5 % от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области;

для лесных земель — не более 0,1 % от нормативной денежной оценки площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.

От уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью I и II группы;

лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы;

на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Однако, такое освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на 1 земельный участок по каждому виду использования в рамках предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

для ведения садоводства – не более 0,12 га.

В перечень видов земельных участков, в отношении которых физические лица имеют право на льготы по уплате земельного налога, не включены земельные участки, образовавшиеся за счет переданных по решению соответствующего совета земельных долей (паев).

Если физическое лицо по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы допустимых норм, то до 1 мая текущего года должно подать письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельного участка для применения льготы.

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