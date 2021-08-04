Земельный налог для физлиц: кто освобождается от него

Все граждане Украины, которые владеют движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи и налоги государству. В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождены от платы за землю.
Об этом пишет Минюст.
Кто является плательщиками налога, владельцы земельных участков, земельных долей (паев); землепользователи.
Объектами налогообложения являются: земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), находящиеся в собственности.
Обязанность по уплате налога за земельный участок возникает с момента регистрации права на земельный участок, при этом использование земельных участков без надлежащего оформления права собственности или пользования на них является нарушением Закона.
Сколько надо платить. Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:
За земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании субъектов хозяйствования (кроме государственной и коммунальной формы собственности), — в размере не более 12 % от их нормативной денежной оценки.
Ставка налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливается в размере:
От уплаты земельного налога освобождаются:
Однако, такое освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на 1 земельный участок по каждому виду использования в рамках предельных норм:
В перечень видов земельных участков, в отношении которых физические лица имеют право на льготы по уплате земельного налога, не включены земельные участки, образовавшиеся за счет переданных по решению соответствующего совета земельных долей (паев).
Если физическое лицо по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы допустимых норм, то до 1 мая текущего года должно подать письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельного участка для применения льготы.
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