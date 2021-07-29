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Правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года

Правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года

Кабинет Министров утвердил стратегию энергетической безопасности на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Стратегия разработана и принята во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 сентября 2020 года.

Отмечается, что энергетическая безопасность Украины неразрывно связана с успешностью евроинтеграции, синхронизации энергосистем и рынков с европейскими, устойчивым развитием сектора энергетики.

В то же время, отмечает министерство энергетики, топливно-энергетический комплекс нашего государства находится в критическом состоянии. Среди проблем ТЭК – синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой государства-агрессора, строительство «Северного потока — 2», изношенность энергетической инфраструктуры, высокая доля импорта энергоресурсов.

Среди угроз энергосистеме выделены: киберугрозы; наличие в энергетическом секторе групп влияния; сопротивление введению европейских правил в секторе; блокирование поставки ресурсов; кадровый дефицит; изношенность инфраструктуры; угрозы физической безопасности объектов ТЭК; отсутствие стратегического планирования и тому подобное.

Исходя из этого, Стратегия энергетической безопасности предусматривает три сценария развития ситуации в энергетическом секторе Украины, включая сценарий «недружественного влияния» (отсутствие системных изменений в сочетании с эскалацией конфликта с Россией).

Целью реализации Стратегии является, в частности, доступность энергоресурсов для всех потребителей и устойчивость функционирования энергетического сектора, а также евроинтеграция энергетического сектора.

Обеспечение координации и контроля за выполнением Стратегии возложено на Минэнерго. Непосредственно координацию и контроль будут осуществлять СНБО и Кабмин.

Финансовое обеспечение выполнения Стратегии энергобезопасности будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины до 24 августа должен определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения.

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По материалам Укринформ
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