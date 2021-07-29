Правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года

Кабинет Министров утвердил стратегию энергетической безопасности на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Стратегия разработана и принята во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 сентября 2020 года.

Отмечается, что энергетическая безопасность Украины неразрывно связана с успешностью евроинтеграции, синхронизации энергосистем и рынков с европейскими, устойчивым развитием сектора энергетики.

В то же время, отмечает министерство энергетики, топливно-энергетический комплекс нашего государства находится в критическом состоянии. Среди проблем ТЭК – синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой государства-агрессора, строительство «Северного потока — 2», изношенность энергетической инфраструктуры, высокая доля импорта энергоресурсов.

Среди угроз энергосистеме выделены: киберугрозы; наличие в энергетическом секторе групп влияния; сопротивление введению европейских правил в секторе; блокирование поставки ресурсов; кадровый дефицит; изношенность инфраструктуры; угрозы физической безопасности объектов ТЭК; отсутствие стратегического планирования и тому подобное.

Исходя из этого, Стратегия энергетической безопасности предусматривает три сценария развития ситуации в энергетическом секторе Украины, включая сценарий «недружественного влияния» (отсутствие системных изменений в сочетании с эскалацией конфликта с Россией).

Целью реализации Стратегии является, в частности, доступность энергоресурсов для всех потребителей и устойчивость функционирования энергетического сектора, а также евроинтеграция энергетического сектора.

Обеспечение координации и контроля за выполнением Стратегии возложено на Минэнерго. Непосредственно координацию и контроль будут осуществлять СНБО и Кабмин.

Финансовое обеспечение выполнения Стратегии энергобезопасности будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины до 24 августа должен определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения.

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