Правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года

Кабинет Министров утвердил стратегию энергетической безопасности на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Стратегия разработана и принята во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 сентября 2020 года.
Отмечается, что энергетическая безопасность Украины неразрывно связана с успешностью евроинтеграции, синхронизации энергосистем и рынков с европейскими, устойчивым развитием сектора энергетики.
В то же время, отмечает министерство энергетики, топливно-энергетический комплекс нашего государства находится в критическом состоянии. Среди проблем ТЭК – синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой государства-агрессора, строительство «Северного потока — 2», изношенность энергетической инфраструктуры, высокая доля импорта энергоресурсов.
Среди угроз энергосистеме выделены: киберугрозы; наличие в энергетическом секторе групп влияния; сопротивление введению европейских правил в секторе; блокирование поставки ресурсов; кадровый дефицит; изношенность инфраструктуры; угрозы физической безопасности объектов ТЭК; отсутствие стратегического планирования и тому подобное.
Исходя из этого, Стратегия энергетической безопасности предусматривает три сценария развития ситуации в энергетическом секторе Украины, включая сценарий «недружественного влияния» (отсутствие системных изменений в сочетании с эскалацией конфликта с Россией).
Целью реализации Стратегии является, в частности, доступность энергоресурсов для всех потребителей и устойчивость функционирования энергетического сектора, а также евроинтеграция энергетического сектора.
Обеспечение координации и контроля за выполнением Стратегии возложено на Минэнерго. Непосредственно координацию и контроль будут осуществлять СНБО и Кабмин.
Финансовое обеспечение выполнения Стратегии энергобезопасности будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством.
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