На детей из многодетных малообеспеченных семей выделили по 2000 гривен

В Украине 145 тысяч детей из многодетных малообеспеченных семей получат по 2 тыс. грн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты. Общий размер программы составит 290 млн грн. Средства должны быть выплачены уже в этом месяце», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что по инициативе Президента Владимира Зеленского правительство одобрило постановление о выплате по 2 тысячи гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достигл возраста 6−18 лет.

Также Шмыгаль отметил, что эти выплаты помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи.

Справка Finance.ua:

ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью. Верховная Рада приняла документ 15 июля текущего года;