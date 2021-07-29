На детей из многодетных малообеспеченных семей выделили по 2000 гривен

В Украине 145 тысяч детей из многодетных малообеспеченных семей получат по 2 тыс. грн.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.
«145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты. Общий размер программы составит 290 млн грн. Средства должны быть выплачены уже в этом месяце», — написал Шмыгаль.
Он добавил, что по инициативе Президента Владимира Зеленского правительство одобрило постановление о выплате по 2 тысячи гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достигл возраста 6−18 лет.
Также Шмыгаль отметил, что эти выплаты помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи.
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