Цены вырастут еще на 15%. Аренда жилья в Украине продолжит дорожать

С начала года на рынке аренды жилья Украины замедлился рост цен. В зависимости от качественных характеристик квартиры, средние показатели удорожания варьируются от 10% до 15%.

Об этом сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ).

По словам президента АСНУ Юрия Питы, более всего выросли цены на «социальные» малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов.

Эксперт отметил, что формирование цен в соответствии со спросом произошло в апреле-мае текущего года. И до середины августа стоимость будет оставаться прежней.

При этом, по сравнению с прошлым годом, спрос на аренду жилья вырос на 20−25%, хотя он до сих пор не догнал пиковых показателей 2019 года.

«На рынке аренды жилья цены формируются через имеющийся спрос. В течение 2021 происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков», — подчеркнул Юрий Пита.

К концу года, при условии сохранения текущей социально-экономической ситуации, в этом сегменте недвижимости вряд ли возможны какие-то неожиданные события, способные повлиять на ценообразование.

По прогнозам АСНУ, к концу 2021 цена может вырасти в среднем еще на 10−15%. В результате по итогам года стоимость аренды квартир увеличится на 25−30% и будет отвечать «доковидным» ценам.

Справка Finance.ua:

в 2020 году во время первого весеннего локдауна, стоимость аренды жилья существенно снизилась. В некоторых регионах страны, например, в Николаеве, Херсоне, Запорожье, она упала на 50−70%.

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