Facebook разработала VR-шлем с функцией зрительного контакта

Компания показала прототип гарнитуры с внешними дисплеями, отображающими глаза пользователя. Они предназначены для сохранения зрительного контакта между геймером и окружающими людьми, делая общение более комфортным. При этом основные функции аксессуара не пострадают.
Прототип, построенный на базе Oculus Quest, позволит собеседнику игрока понять, что ему уделяют внимание во время разговора. Для этого на внешней стороне VR-шлема установлены дисплеи с поддержкой технологии «обратного прохода». На них выводится изображение глаз пользователя с учётом как глубины, так и направления взгляда.
При этом сторонние наблюдатели видят не реальное изображение глаз человека в VR-шлеме — устройство использует функцию отслеживания взгляда, которая применяется к 3D-модели лица пользователя, а затем в обработанном виде выводится на экраны.
Новая функция гарнитуры виртуальной реальности пока находится в стадии тестирования. Возможную дату анонса и цену аксессуара с дополнительными дисплеями компания не сообщает.
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