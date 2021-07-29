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WhatsApp вводит исчезающие медиафайлы

WhatsApp вводит исчезающие медиафайлы

Пользователи мессенджера WhatsApp от Facebook, начиная с этой недели, смогут отправлять исчезающие фотографии и видео.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом платформа будет выглядеть более конкурентоспособной в отношении применения Snapchat.

Функция под названием «Просмотр однократно» позволит фотографиям и видео исчезать из чата после того, как они были просмотрены – после просмотра медиаконтента сообщение будет отображаться как «открытое».

Как отмечает издание, Snapchat в прошлом году приобрел популярность на фоне коронавирусных локдаунов. Компания также добавила новые функции в свое приложение для обмена сообщениями, чтобы привлечь большее количество пользователей.

По материалам Укринформ
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