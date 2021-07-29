Штрафы за нарушение оборота ГМО-продукции в Украине планируют поднять в 100 раз

Министерство экономики подготовило два законопроекта: о государственном регулировании генно-инженерной деятельности и об усилении ответственности в сфере обращения с генетически модифицированными организмами. Документы планируется утвердить на заседании правительства 4 августа и передать в Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 4 августа.
Первым документом планируется разграничить полномочия органов государственной власти в области обращения с ГМО; усовершенствовать систему оценки рисков ГМО – о возможном влиянии на здоровье человека и окружающей природной среды; внедрить европейские механизмы государственной регистрации ГМО; усовершенствовать требования к маркировке ГМО-продукции и ввести правила по ее прослеживаемости.
Вторым законопроектом предлагается усилить ответственность за обращение с ГМО.
В частности, планируется установить, что невыполнение норм обращения с генетически модифицированными организмами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 7000 до 1000. (Сейчас штрафы составляют от 5 до 8 минимумов для граждан и от 7 до 10 для должностных лиц).
Необлагаемый минимум составляет 17 гривен. Таким образом, максимальный штраф составит 17 тысяч гривен.
Планируется установить, что размещение на рынке генетически модифицированной продукции с нарушением требований законодательства влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 200 до 400 минимумов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1365 10
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ6 ч. назад - 2714 6
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1584 5
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированыВчера, 09:00 - 3063 4
477 млрд грн: в Кабмине рассказали об эффекте от введения накопительной пенсионной системы5 ч. назад - 470 2
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ6 ч. назад - 2714 6
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 2277 1
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1365 10
«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постов4 ч. назад - 941
Украинцы начали получать фейковые судебные повесткиВчера, 20:21 - 744 1
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar5 ч. назад - 78
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 661 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1012 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1644 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1606 7