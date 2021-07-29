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В Украине выдали первый кредит на покупку сельскохозяйственной земли

В Украине выдали первый кредит на покупку сельскохозяйственной земли

Государственный Укргазбанк выдал первый в Украине кредит на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, заемщиком стал предприниматель из Кропивницкого, который занимается выращиванием зерновых культур.

Он получил кредит на покупку сразу нескольких участков общей площадью почти 28 гектаров в Долинском районе на Кировоградщине. Кредитные средства предоставлены на семь лет.

«С момента получения заявки до выдачи кредита прошло всего пять дней. Сейчас есть еще несколько заявок из разных уголков Украины, и, конечно, после этого успешного кейса убеждены, что желающих станет еще больше», — отметил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Максим Ярославский.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 июля в Украине заключено 880 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, общая площадь земельных участков, по которым были зарегистрированы сделки, составляет 1 тысячу 150 гектаров.

По материалам Дело
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