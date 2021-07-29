В Украине выдали первый кредит на покупку сельскохозяйственной земли

Государственный Укргазбанк выдал первый в Украине кредит на приобретение земли сельскохозяйственного назначения.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, заемщиком стал предприниматель из Кропивницкого, который занимается выращиванием зерновых культур.
Он получил кредит на покупку сразу нескольких участков общей площадью почти 28 гектаров в Долинском районе на Кировоградщине. Кредитные средства предоставлены на семь лет.
«С момента получения заявки до выдачи кредита прошло всего пять дней. Сейчас есть еще несколько заявок из разных уголков Украины, и, конечно, после этого успешного кейса убеждены, что желающих станет еще больше», — отметил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Максим Ярославский.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 июля в Украине заключено 880 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, общая площадь земельных участков, по которым были зарегистрированы сделки, составляет 1 тысячу 150 гектаров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированыВчера, 09:00 - 3565 10
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ14 ч. назад - 3723 5
Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцов9 ч. назад - 2359 3
В Украине почти 15% населения не хватает денег даже на еду5 ч. назад - 350 2
Штрафы за нарушение оборота ГМО-продукции в Украине планируют поднять в 100 раз8 ч. назад - 149 2
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ14 ч. назад - 3723 5
Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцов9 ч. назад - 2359 3
В Украине доллар перешагнет отметку в 30 гривен - прогноз4 ч. назад - 1841 1
«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постов12 ч. назад - 1326
Цены вырастут еще на 15%. Аренда жилья в Украине продолжит дорожать10 ч. назад - 1177
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar13 ч. назад - 120
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 729 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1044 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1663 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1628 7