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SpaceX обновила приложение Starlink - будет легче мониторить перебои с интернетом

SpaceX обновила приложение Starlink - будет легче мониторить перебои с интернетом

Компания SpaceX Илона Маска обновила мобильное интернет-приложение Starlink.

Об этом сообщает The Verge.

Отныне пользователям, в частности, будет легче мониторить перебои с интернет-соединением. Также в интерфейсе приложения появился “режим темноты”.

Отмечается, что, по данным компании, уже 90 тысяч человек из 12 стран мира активно пользуются интернетом Starlink.

Сейчас на орбите работают 1 650 спутников Starlink.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX планирует полностью обеспечить планету глобальным интернет-покрытием с помощью миниспутников Starlink.

Компания работает над запуском на орбиту 42 тыс. спутников Starlink до 2027 года для поддержания глобального широкополосного сигнала.

По материалам Укринформ
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