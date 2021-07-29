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Киевлянам рассказали, как заказать электронный счет для оплаты ЖКУ

Киевлянам рассказали, как заказать электронный счет для оплаты ЖКУ

УК «Центр коммунального сервиса» предлагает потребителям пользоваться электронными счетами для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получать электронные счета на e-mail, нужно оформить соответствующую заявку по ссылке: cks.com.ua.

Об этом пишет 100realty.ua.

Нужно указать ФИО, номер телефона, электронную почту и выбрать адрес, на который будет поступать электронный счет.


После того как специалисты Центра проверят данные, поступит дополнительная инструкция, согласно которой нужно будет произвести окончательную регистрацию. Далее электронные счета будут поступать ежемесячно.

Рассчитаться без комиссии можно картой киевлянина. Оплата услуг любой другой банковской картой осуществляется с учетом расходов на обеспечение перевода средств.

Оперативную консультацию во время регистрации и оплаты можно получить с помощью онлайн-сервиса «Вопрос к специалисту».

Справка Finance.ua:

  • украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУ. Президент подписал закон 1060-IX, который автоматически переведет жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных услуг. Исключение составили лишь поставщики электроэнергии и газа. Более того, переведут на такие договоры, независимо от того, является ли человек участником ОСМД.

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По материалам Finance.UA
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