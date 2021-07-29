Государственный служащий, получающий доход в виде заработной платы, имеет право на НСЛ

ГНС обращает внимание, что плательщик налога на доходы физических лиц (НДФЛ) имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы (НСЛ).
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Нормы установлены п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от (далее – НКУ).
Налоговая социальная льгота к заработной плате государственных служащих применяется во время ее начисления до завершения начисления таких доходов без подачи соответствующих заявлений, указанных в п. п. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 НКУ.
Но если государственный служащий имеет право на повышенный размер НСЛ, то он должен подать заявление, в котором указывается, какой именно льготой он желает пользоваться, и приложить к заявлению подтверждающие документы.
Перечень таких документов и порядок их представления определен постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 года № 1227 «Об утверждении Порядка представления документов для применения налоговой социальной льготы».
Учитывая вышеизложенное, государственные служащие имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму 100-процентной налоговой социальной льготы без подачи заявления.
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