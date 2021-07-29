0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Государственный служащий, получающий доход в виде заработной платы, имеет право на НСЛ

Государственный служащий, получающий доход в виде заработной платы, имеет право на НСЛ

ГНС обращает внимание, что плательщик налога на доходы физических лиц (НДФЛ) имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы (НСЛ).

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Нормы установлены п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от (далее – НКУ).

Налоговая социальная льгота к заработной плате государственных служащих применяется во время ее начисления до завершения начисления таких доходов без подачи соответствующих заявлений, указанных в п. п. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 НКУ.

Но если государственный служащий имеет право на повышенный размер НСЛ, то он должен подать заявление, в котором указывается, какой именно льготой он желает пользоваться, и приложить к заявлению подтверждающие документы.

Перечень таких документов и порядок их представления определен постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 года № 1227 «Об утверждении Порядка представления документов для применения налоговой социальной льготы».

Учитывая вышеизложенное, государственные служащие имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму 100-процентной налоговой социальной льготы без подачи заявления.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.