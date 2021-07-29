АЗС могут поднять цены топливо почти до 32 гривен: обнародована новая максимальная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 2 августа предоставила НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.
Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива — 29,24 гривен за литр.
Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Правительственным постановлением установлено, что НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1267 10
Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ4 ч. назад - 2200 5
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФВчера, 12:16 - 1503 5
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированыВчера, 09:00 - 2930 3
477 млрд грн: в Кабмине рассказали об эффекте от введения накопительной пенсионной системы3 ч. назад - 334 2
Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грнВчера, 14:43 - 3208
С 5 августа меняются правила пересечения границыВчера, 15:00 - 2237 1
Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ4 ч. назад - 2200 5
Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинахВчера, 15:35 - 1267 10
Более 100 млрд гривен за месяц: Минфин назвал период пиковых выплат по госдолгуВчера, 14:00 - 1161
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar4 ч. назад - 64
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Позавчера, 09:55 - 644 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1010 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1638 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1601 7