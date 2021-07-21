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Украина получила от Дании полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Украина получила от Дании полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

В Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca из Дании. Партию вакцины передали Украине с помощью глобального механизма COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

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«Эта поставка — непосредственная помощь Украине от правительства Дании в рамках реализации цели передать разным странам 3 миллиона доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года», — заявили в организации.

Предоставленные правительством Дании дозы вакцины планируют использовать для вакцинации тех, кто уже получил первую дозу, а также для проведения прививок в пунктах вакцинации.

«Мы благодарны правительству Дании за непосредственную помощь в поставке вакцины и сотрудничество. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По материалам РБК-Украина
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