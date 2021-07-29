Греческий остров полностью перейдет на электроэнергию из возобновляемых источников

Греческий остров Сифнос объявил о своем плане стать первым на архипелаге Киклады, который будет производить 100% электроэнергии из возобновляемых источников.

Как сообщает world-energy.org, кооператив по энергетике и развитию Сифноса подал заявку в регулирующий орган по энергетике (RAE) Греции на гибридную электростанцию и провел исследование в сотрудничестве с греческим средиземноморским университетом Крита.

На острове соединятся ветро- и гидроаккумулирующие гидроэлектростанции. Основную роль будут играть четыре ветряные турбины мощностью по 3 МВт каждая, а избыточная электроэнергия будет накапливаться на гидроаккумулирующей станции. Она будет спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальное потребление 860 МВт или 16 дней среднего потребления на острове Эгейского моря. По словам Костаса Сулиса, президента ассоциации, которая также известна как Кооператив острова Сифнос, система может быть дополнительно усилена солнечной электростанцией.

Для производства электроэнергии, когда спрос на электроэнергию будет превышать мощность ветропарка (например, при слабом ветре) будет использоваться морская вода.

Доля ожидаемого избытка от годовой выработки ветроэлектростанции оценивается более чем в 40%. Ее можно будет использовать для опреснения и производства «зеленого» водорода для заправки судов. Авторы проекты призвали греческое правительство поддержать его, заявив, что он окупится за 8 лет.

Греция планирует изменить образ жизни на ряде небольших островов с помощью проектов в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, цифровизации и электротранспорта. Сейчас они в основном зависят от генераторов, работающих на дизельном топливе, а счета за электроэнергию на островах субсидируются.