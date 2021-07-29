Для «бесплатной» установки счетчиков газовщикам нужно 5 млрд грн

С 2023 года в Украине потребители природного газа, которые используют его исключительно для приготовления пищи, могут быть отключены от услуги, если откажутся от бесплатной установки счетчика.
Провести работы могут газораспределительные компании за счет части своей выручки — Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ), закладывает в тарифы операторов ГРС средства на плановые работы по установке счетчиков. К примеру, на этот год для компании «Киевгаз» комиссия предусмотрела 186,6 млн грн на данные работы.
Однако для того чтобы обеспечить всех украинских потребителей приборами учета расхода топлива, нужна намного более внушительная сумма. Как объяснили UBR.ua в пресс-службе «Региональной газовой компании» (РГК), которая под своим брендом объединяет 20 предприятий, в зависимости от стоимости счетчика на программу их установки необходимо потратить от 3 до 5 млрд грн.
«Вопрос счетчиков — это всегда вопрос к НКРЭКУ. Заложат ли они около 3 млрд грн в нынешних ценах в тариф на распределение для установки миллиона счетчиков?» — заметил нам глава пресс-службы «РГК» Даниил Нестеров.
Отметим, что в «РГК» не соглашаются с оценками Министерства энергетики относительно общего количества домохозяйств, которые получают «голубое топливо» только для плиты и при этом не имеют систем учета — в ведомстве называют цифру 2,15 млн. Даниил Нестеров полагает, что это завышенная оценка.
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