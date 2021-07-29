Кабмин может передать Нафтогазу шесть государственных ТЭЦ, которые планировали приватизировать

Кабмин планирует передать в уставный капитал Нафтогаза акции шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), принадлежащих государству.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на проект соответствующего решения правительства, разработанный Министерством экономики.
Речь идет о:
Проект постановления предусматривает, что Нафтогаз будет осуществлять «все права акционера», в частности относительно участия в общем собрании акционеров, избрания членов наблюдательного совета. Если документ будет одобрен Кабмином, Фонд госимущества должен в недельный срок передать Нафтогазу эти ТЭЦ и принять меры по прекращению приватизации Николаевской ТЭЦ.
В пояснительной записке говорится, что это «позволит избежать вымывания средств из компании [Нафтогаз] в объеме минимум от 2,9 до 3,5 млрд грн и предотвратить обесценивание объектов продажи/приватизации на соответствующую сумму», а также позволит обеспечить «надлежащую подготовку к отопительному сезону 2021/2022 года» и «устойчивое его прохождение».
«Промедление с решением вопроса о передаче субъектов хозяйствования и ее отсрочка на осень 2021 года не позволит обеспечить проведение ремонтных и других работ, а также сделает невозможным решение вопросов по обеспечению указанных ТЭЦ необходимым ресурсом газа, стандартных для начала каждого отопительного сезона», — пояснили в Минэкономики.
По данным Нафтогаза, по состоянию на 25 августа 2020 года задолженность этих ТЭЦ перед госкомпанией составляла 5,7 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн — штрафы.
ТЭЦ, которые правительство может передать Нафтогазу, были включены в перечень объектов большой приватизации.
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