Газпром остановил закачку газа в ПХГ Европы

Российский газовый монополист Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался 31 июля и уже 2 августа завершился.

Об этом сообщает Интерфакс.

«За газовые сутки со 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины

При этом отмечается, что уже остановлена закачка газа в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии. В то же время начался отбор из подземных хранилищ газа Хайдах в Австрии и продолжается закачка в ПХГ Катарина и Емгум в Германии.

Кроме того, Газпром сократил поставки газа по газопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь и Польшу в Германию. Так, с 30 июля по нему прокачивали 84 млн кубометров, а сегодня поток упал ниже 50 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что Газпром искусственно ограничивает поставки газа в Европу, провоцируя его подорожание. Из-за острого дефицита европейские цены на газ превысили 500 долларов (около 420 евро), достигнув максимума за 13 лет.