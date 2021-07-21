В НБУ рассказали, до какого времени можно обменять выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек

Национальный банк напоминает, что выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек можно обменять до 30 сентября 2022 года включительно.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются к оплате.

Данные монеты можно обменять в Национальном банке и уполномоченных банках:

*Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, УкрСиббанк.

Указанные монеты можно обменять вплоть до 30 сентября 2022 включительно.

Читайте также: Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч

Обменивать монеты можно бесплатно и без ограничений на банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах кратных 10 копейкам.

Справка Finance.ua:

с 1 октября 2020 монета 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов до 2003 года изъяты из наличного обращения.