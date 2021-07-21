В НБУ рассказали, до какого времени можно обменять выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек

Национальный банк напоминает, что выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек можно обменять до 30 сентября 2022 года включительно.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отмечается, что монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются к оплате.
Данные монеты можно обменять в Национальном банке и уполномоченных банках:
*Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, УкрСиббанк.
Указанные монеты можно обменять вплоть до 30 сентября 2022 включительно.
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Обменивать монеты можно бесплатно и без ограничений на банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах кратных 10 копейкам.
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