0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 145 0

В НБУ рассказали, до какого времени можно обменять выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек

В НБУ рассказали, до какого времени можно обменять выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек

Национальный банк напоминает, что выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеек можно обменять до 30 сентября 2022 года включительно.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются к оплате.

Данные монеты можно обменять в Национальном банке и уполномоченных банках:

*Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, УкрСиббанк.

Указанные монеты можно обменять вплоть до 30 сентября 2022 включительно.

Читайте также: Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч

Обменивать монеты можно бесплатно и без ограничений на банкноты и монеты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах кратных 10 копейкам.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября 2020 монета 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов до 2003 года изъяты из наличного обращения.
  • до 30 сентября 2021 их можно обменивать в любом банке и Национальном банке.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.