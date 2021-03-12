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Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)

Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)

Существуют различные варианты дорогих 5 копеек. Их стоимость зависит от года выпуска, а также некоторых особенностей. Это могут быть отличия в форме и расположении ягод на монете, начертании цифр, элементах трезубца и другие.

Об этом говорится на профильном портале Monety.

По данным источника, есть несколько разновидностей таких монет, среди которых встречаются и редкие. Их цена варьируется в пределах 4000−6000 гривен. Такая монета имеет гурт с крупной насечкой, единицу с хвостиком, средний зуб трезубца острый с утолщением и другие отличительные элементы.

5 копеек 1994 года — довольно редкая монета. Известно несколько разновидностей, которые выполнены из магнитной стали, алюминия, меди, латуни или серебра. По данным портала Monety, насчитывается всего приблизительно 300 экземпляров такой монеты.

Сообщается, что на таких 5 копейках вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника. Слово «копійок» написано толстым шрифтом, а в пятой грозди черенок подходит ко второй слева ягоде. Цена такой монеты по каталогам составляет от 2500 до 3500 гривен.

5 копеек 1996 года — эта монета изготавливалась специально для годового набора. Ее тираж составлял около 5000 штук.

По данным источника, на профильных аукционах такую монету можно продать от 500 до 1000 гривен. У таких 5 копеек вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника, черточка над «Й» в надписи прилегает вплотную к букве. На портале также сообщается, что редкие монеты можно продавать на специализированных электронных аукционах, а также через популярные сервисы по размещению объявлений. Однако во втором случае стоит быть особенно осторожными, нередки случаи мошенничества.

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По материалам Комментарии
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