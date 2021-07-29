В Украине впервые строят дом с помощью 3D-принтера

В поселке городского типа Недригайлов, впервые в Украине, напечатают дом с помощью 3D-принтера. В рамках экперимента рассчитано «построить» здание размером 6×8 метров.

Об этом сообщается на Facebook-странице Недригайловской общины.

«Впервые в Украине напечатают дом с использованием технологии 3D-печати. Принтер разработан и произведен в Украине компанией „Мелливора“, а Недригайлов будет первым населенным пунктом в Украине, где робот построит дом», — отмечает пресс-служба.

Известно, что принтер позволяет отпечатать здание площадью до 200 квадратных метров всего за несколько дней, однако пока запланировано ограничиться 48 квадратными метрами.

После завершения строительства дом передадут в распоряжение жителей поселка.



Фото: Недригайлов



Фото: Недригайлов