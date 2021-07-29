В Украине впервые строят дом с помощью 3D-принтера

В поселке городского типа Недригайлов, впервые в Украине, напечатают дом с помощью 3D-принтера. В рамках экперимента рассчитано «построить» здание размером 6×8 метров.
Об этом сообщается на Facebook-странице Недригайловской общины.
«Впервые в Украине напечатают дом с использованием технологии 3D-печати. Принтер разработан и произведен в Украине компанией „Мелливора“, а Недригайлов будет первым населенным пунктом в Украине, где робот построит дом», — отмечает пресс-служба.
Известно, что принтер позволяет отпечатать здание площадью до 200 квадратных метров всего за несколько дней, однако пока запланировано ограничиться 48 квадратными метрами.
После завершения строительства дом передадут в распоряжение жителей поселка.
Фото: Недригайлов
Фото: Недригайлов
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированыПозавчера, 09:00 - 3627 10
В Украине почти 15% населения не хватает денег даже на едуВчера, 17:26 - 433 5
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУВчера, 09:00 - 3834 5
Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцовВчера, 14:00 - 2621 3
Штрафы за нарушение оборота ГМО-продукции в Украине планируют поднять в 100 разВчера, 14:33 - 166 2
Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУВчера, 09:00 - 3834 5
Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцовВчера, 14:00 - 2621 3
В Украине доллар перешагнет отметку в 30 гривен - прогнозВчера, 19:00 - 2446 1
«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постовВчера, 10:46 - 1345
Цены вырастут еще на 15%. Аренда жилья в Украине продолжит дорожатьВчера, 13:00 - 1250
В Украине провели испытания беспилотника BayraktarВчера, 09:47 - 129
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 733 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1051 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1668 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1630 7