Минфин привлек в госбюджет почти 2 миллиарда от продажи гособлигаций

На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3 августа Министерство финансов привлекло 1,89 млрд грн.

Об этом стало известно из данных Министерства финансов.

Инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне.

Средневзвешенная доходность летних ОВГЗ – 11,15%, сроком 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,09%, 3 года – 12,30% (+3 б.п.), а 5 лет – 12,59%.

Напоминаем, на аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

В случае реализации дополнительных проинфляционных рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.