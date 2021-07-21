НАБУ подозревает директора гослесхоза на Харьковщине в хищении более 50 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает директора государственного лесхоза на Харьковщине в присвоении более 50 млн грн из-за заниженной продажи древесины.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Согласно сообщению, детективы НАБУ совместно с САП задержали по подозрению в завладении древесиной более чем на 50 млн грн директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Харьковской области и руководителя одной из подконтрольных ему компаний, который является его родственником.
Так, по данным следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему компаний организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. Всего речь идет о продаже в течение 2018-2019 годов около 15 тыс. куб. м древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн грн.
Отмечается, что сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении преступникам о подозрении.
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