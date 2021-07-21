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Сведения о высотности и площади квартир в новостройках выложили в открытый доступ

Сведения о высотности и площади квартир в новостройках выложили в открытый доступ

В реестре строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС) стали доступны технико-экономические показатели новостроек.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Речь идет о возможности отслеживания изменений в прогрессе строительства. Отныне в ЕГЭССС можно будет узнать о количестве этажей и квартир, общей площади квартир, подземного паркинга и других нежилых помещений в доме», — объяснил заместитель министра развития общин и территорий Александр Дудченко.

По его словам, это будет полезно для покупателей квартир в новостройках, так как порой недобросовестные застройщики отходят от проекта, достраивая, например, несколько этажей.

В пресс-службе добавили, что эти данные соответствуют международной практике и будут доступны на Портале открытых данных.

Справка Financ.ua:

  • с 1 августа в е-системе в сфере строительства появятся три обновления. Они будут касаться проектной документации, присвоения и изменения адресов объектов строительства и технической инвентаризации;
  • в июле 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева возросла.

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По материалам Finance.UA
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