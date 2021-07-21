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Золото может подорожать до $1900 за унцию – SAV Markets

Золото может подорожать до $1900 за унцию – SAV Markets

Снижение реальной доходности казначейских облигаций США может привести к росту стоимости «желтого металла» до $1900 за унцию.

Такое мнение высказал глава аналитической компании SAV Markets Шиам Девани.

Шиам Девани, возглавляющий аналитическую компанию SAV Markets, отмечает, что реальная доходность10-летних трежерис уже опустилась до рекордно низкого уровня: подобная участь скоро постигнет также 5- и 2-летние бумаги. Такой сценарий может спровоцировать рост золотых котировок до $1900 уже в ближайшее время, считает эксперт.

По его словам, экономические последствия стремительного распространения нового штамма коронавируса вынудят центробанки придерживаться мягкой политики и в дальнейшем, что приведет к росту стоимости драгметалла до $2100 за унцию уже в среднесрочной перспективе.

О росте стоимости золота до $1900 за унцию в ближайшие 2-3 месяца говорит и Крис Вермелен, возглавляющий инвесткомпанию The Techincal Traders. По словам эксперта, к концу 2021 года золотые котировки могут взлететь выше отметки $2000, после чего драгметалл будет торговаться на уровне $2500-2600 за унцию.

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По материалам Banker.ua
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