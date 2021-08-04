Microsoft Teams позволит добавлять в видеочаты десятки тысяч человек

Судя по новой дорожной карте Microsoft 365, компания Microsoft серьёзно увеличит максимальное число участников видеоконференций в сервисе Teams для владельцев стационарных компьютеров. Правда, пока такая функциональность будет доступна далеко не всем пользователям и организациям.

На начальном этапе, с октября текущего года, максимальное число участников видеоконференций будет увеличено до 25 000 человек. Но пока такая функциональность будет доступна только органам власти США, в частности сотрудникам Министерства обороны.

Ещё раньше, с сентября текущего года, участники платформы Government Community Cloud (GCC) High, организованной Microsoft для различных органов власти США и других организаций, получат аналогичные возможности.

Для того чтобы пользоваться версией Microsoft 365 для Пентагона, необходимо быть сотрудником военного ведомства США. При этом платформой GCC High смогут воспользоваться как военные, так и, например, федеральные подрядчики, к органам власти прямого отношения не имеющие. При этом к ним предъявляются жёсткие требования местных стандартов безопасности NIST 800-171, FedRAM High и ITAR.

Помимо того, что правительственные организации США смогут организовать видеоконференции с огромным числом участников, Microsoft намерена добавить интеграцию уведомлений Teams в экосистему macOS — пока тоже только для органов власти США и приближённых организаций. Если пользователи хотят получать уведомления через традиционную систему Teams, они смогут оставить настройки по умолчанию, в противном случае можно организовать получение уведомлений от macOS.

Поддержка интеграции уведомлений в macOS предусмотрена для площадок GCC, GCC High и Пентагона уже в этом месяце, а обладатели лицензий для бизнеса и образовательных целей могут активировать её уже сейчас, по крайней мере в некоторых регионах.