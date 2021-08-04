Vivo разрабатывает смартфон с выдвижным супертелеобъективом

Компания vivo запатентовала новый смартфон со всплывающей суперкамерой. В отличие от уже выпущенных устройств с выдвижным модулем, в патенте рассматривается новая технология камеры Superzoom.
Новая запатентованная технология ориентирована на основную камеру устройства. Хотя в документации не указывается величина оптического увеличения, подчёркивается, что она существенно больше, чем у актуальных смартфонов с перископическим объективом. Достичь увеличения показателя масштабирования позволяет каскадная конструкция выдвижного модуля.
Система всплывающей камеры состоит из четырёх элементов, включающих дополнительные линзы. При выдвижении каждой последующей секции нижние объективы остаются активными, что расширяет диапазон масштабирования. Кроме того, при желании пользователь сможет «нарастить» конструкцию выдвижного модуля, добавив ещё несколько дополнительных линз.
Фото: LetsGoDigital
Дизайнер и автор YouTube-канала Technizo Concept взял за основу приложенные к патентной документации схемы и представил несколько рендеров смартфона. Изображения демонстрируют общую концепцию всплывающей камеры в полностью сложенном и раскрытом состоянии, а также возможность использования одной секции.
Пока неизвестно, как скоро vivo реализует запатентованную технологию для своих мобильных устройств.
Фото: LetsGoDigital
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