Huawei nova 9 объединит дизайн сразу трёх фирменных флагманов

Компания Huawei готовит к выпуску следующее поколение смартфонов серии nova: в Weibo появился инсайдерский отчёт о дизайне грядущих новинок.

Ожидается, что Huawei nova 9 позаимствует детали сразу у трёх фирменных устройств — базовых моделей P50 и Mate 40, а также nova 8 Pro.

Судя по данным источника, Huawei nova 9 обзаведётся стеклянной тыльной панелью и загнутым по бокам дисплеем для Pro-версии, но плоским — в базовом варианте. В обоих случаях экран получит тонкие рамки и вырез под селфи-модуль.

Основная камера смартфона, вероятней всего, будет иметь сходство с nova 8 Pro и P50 — в большом овальном блоке разместится не менее трёх датчиков.

По слухам, Huawei nova 9 будет построен на базе фирменной мобильной платформы Kirin 990E, оснащённой обновлённым модемом 5G, способным обеспечить более быстрое и стабильное интернет-соединение.



Фото: weibo.com