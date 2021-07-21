OPPO готовит к выпуску смартфон с панорамным дисплеем и подэкранной камерой

Накануне презентации смартфона с подэкранной камерой OPPO опубликовала рекламный плакат, раскрывающий некоторые технические подробности о будущей новинке. Кроме того, вице-президент компании Лю Бо поделился в Weibo информацией о дисплее оригинального устройства.
В публикации говорится об использовании «панорамного дисплея», который призван обеспечить эффект погружения при использовании гаджета. Топ-менеджер не уточнил, о каких именно функциях экрана идёт речь, но подчеркнул, что на его разработку было потрачено более двух лет работы инженеров бренда.
Кроме того, тизер намекает на высокий коэффициент пропускания света нового дисплейного модуля, что должно улучшить качество съёмки на «невидимый» модуль.
Изображение: 4pda.to
Ранее производитель сообщал об исследованиях в области усовершенствования не только основных камер своих смартфонов, но и их селфи-модуля. В частности речь шла о подэкранной фронталке и новейших технологиях для дисплея.
OPPO заявила, что намерена предложить пользователям улучшение баланса белого, поддержку HDR и оптимизацию ИИ-алгоритмов для обработки изображений.
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