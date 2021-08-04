МАУ в I полугодии сократила количество регулярных рейсов на 49%

Украинская авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» за январь-июнь 2021 года выполнила 2039 тысяч регулярных рейсов, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 85% меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Читайте также: МАУ запускает рейсы из Киева в Ниццу

Отмечается, что в первом полугодии МАУ выполнила 2108 чартерных рейсов, за аналогичный период прошлого года таких рейсов было выполнено 266, а в 2019 – 1172.

В течение января-июня 2021 года авиакомпания перевезла 1 088 928, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 71% меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Из этого количества, 375 346 пассажиров воспользовались регулярными рейсами авиакомпании (917 359 за 2020 год и 3 384 536 в 2019 году), а 713 564 – чартерными (83 470 за 2020 год и 433 888 в 2019 году).

Кроме этого, за первые 6 месяцев этого года МАУ перевезла 1 937 тонн грузов и почты, что на 45% меньше, чем за январь-июнь 2020 года, и на 82% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Также в первом полугодии 2021 года авиакомпания вернула более $23 млн пассажирам. Всего с апреля 2020 по июнь 2021 года авиакомпания вернула более $44 млн.

“Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации и правилами пересечения границ в каждой стране, куда выполняет рейсы. Кроме этого, МАУ напоминает о своей готовности к дальнейшему возобновлению рейсов, учитывая положительные эпидемиологические показатели и при условии получения разрешений на выполнение рейсов”, – отмечают в пресс-службе.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.