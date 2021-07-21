Швейцария сняла ограничения на въезд путешественников из Украины

Швейцария со 2 августа сняла ограничения на любые поездки из Украины.
Об этом сообщает интерактивный ресурс МИД Украины.
В то же время, при въезде в Швейцарию необходимо предъявить один из документов. Это может быть сертификат о Полном курсе вакцинации если после получения последней дозы прошло 14 дней. Швейцария в настоящее время признает вакцины, разработанные Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac.
Или же приезжий может предоставить отрицательный результат ПЦР теста, отрицательный результат быстрого теста на антигены или подтверждение о выздоровлении от коронавируса в течение последних 6 месяцев.
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Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов больше 10 дней, и которые не привиты или не могут доказать, что за последние 6 месяцев болели COVID -19, предусмотрен 10-дневный карантин.
Путешествующим в Швейцарию самолетом следует заблаговременно заполнить въездной онлайн-формуляр.
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