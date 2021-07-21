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Второй мост на Оболонский остров: начались подготовительные работы за 24,3 миллиона гривен (фото)

С августа начались подготовительные работы по строительству мостового перехода со стороны улицы Приречной на остров Оболонский, сообщает Оболонская РГА, пишет Будпортал.

Длина моста составит 72,4 метра, а ширина – 4,5 метра. Площадь твердого покрытия моста – 290,6 квадратных метров. Стоимость работ составит – 24,3 миллиона гривен. Работы планируют завершить до конца года.

В РГА отмечают, что система мостов соединит парк “Наталка”, остров Оболонский и выход на улицу Приречная в районе между заливами Собачье Устье и Оболонь, создав единый пеший маршрут.

Парк на Оболонском острове должны открыть для посетителей летом 2022 года. На острове должны сделать зеленые зоны, пешеходные дорожки, пляжи, детские и спортивные площадки, «места для отдыха людей преклонного возраста», а также построят причал для судов и лодок.

Первый волнообразный мост к острову уже строят. Запланированная длина моста – 130-140 метров. Железные волны – это его несущие конструкции. Мост будет иметь динамическую подсветку.

По материалам Finance.UA
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