Украинцы начали получать фейковые судебные повестки

В Киевском апелляционном суде заявили о случаях рассылки фейковых повесток о вызове в суд. Сообщения поступают на электронную почту якобы от имени самого учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
Указано, что письма поступают с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда.
Так, инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда.
Сама же спам-рассылка содержит вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением.
Апелляционный суд обратился к гражданам с просьбой быть бдительными и не открывать вложения писем, которых накануне не ожидалось.
Также суд обращает внимание, что единственный официальный электронный адрес, от имени которого могут поступать сообщения – это inbox@kia.court.gov.ua.
Сейчас апелляционный суд выясняет ситуацию и планирует обратиться в правоохранительные органы с запросом об установлении организаторов фейковой рассылки.
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