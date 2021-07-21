0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Небанковский финрынок пополнили три учреждения - НБУ

Небанковский финрынок пополнили три учреждения - НБУ

Национальный банк Украины внес две финансовые компании в Государственный реестр финансовых учреждений и одну — в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги.
Об этом сообщает пресс- служба НБУ.

«Национальный банк Украины внес две финансовые компании — ООО» Альянс Кредит «и ООО „ФК „Биксбит““ — в Государственный реестр финансовых учреждений. Еще одну компанию — ООО „Май-Авто“ — внесено в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги», — говорится в сообщении.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 30 июля 2021 года.

Кроме того, ООО «Альянс Кредит» и ООО «Май-Авто» получили лицензии на предоставление финансовых услуг. Так, ООО «Альянс Кредит» получило три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление услуг по факторингу. ООО «Май-Авто» получило лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. ООО «ФК „Биксбит“» пока не имеет лицензий на предоставление финансовых услуг.

С 1 июля 2020 года Нацбанк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.