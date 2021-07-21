Небанковский финрынок пополнили три учреждения - НБУ

Национальный банк Украины внес две финансовые компании в Государственный реестр финансовых учреждений и одну — в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги.
Об этом сообщает пресс- служба НБУ.
«Национальный банк Украины внес две финансовые компании — ООО» Альянс Кредит «и ООО „ФК „Биксбит““ — в Государственный реестр финансовых учреждений. Еще одну компанию — ООО „Май-Авто“ — внесено в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги», — говорится в сообщении.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 30 июля 2021 года.
Кроме того, ООО «Альянс Кредит» и ООО «Май-Авто» получили лицензии на предоставление финансовых услуг. Так, ООО «Альянс Кредит» получило три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление услуг по факторингу. ООО «Май-Авто» получило лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. ООО «ФК „Биксбит“» пока не имеет лицензий на предоставление финансовых услуг.
С 1 июля 2020 года Нацбанк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.
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