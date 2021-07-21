150 миллионов в год. СБУ разоблачила схему вымогательства взяток у моряков во время экзаменов

Служба безопасности разоблачила схему вымогательства взяток у украинских моряков во время экзаменов для подтверждения квалификации. По предварительным оценкам, схема приносила организаторам по 150 миллионов в год.

«Схема заключалась в вымогательстве взяток у украинских моряков и была совмещена с вмешательством в государственные информационные электронные ресурсы и похищением последних», — рассказал во время брифинга начальник управления департамента кибербезопасности Илья Витюк.

По его словам, схема была завязана на том, что моряки каждые пять лет должны подтверждать квалификацию. Кроме того, они проходят процедуры первичного оформления диплома моряка и повышения квалификации, и все необходимые действия совершаются с помощью электронной системы.

«Было сделано таким образом, что создавались определенные преграды на разных этапах с момента регистрации в системе, последующей подачи документов, записи на экзамен, его сдачи. Например, было невозможно сдать экзамен даже при условии дачи правильных ответов на все вопросы теста. То есть шло вмешательство и манипулирование в информационной системе», — пояснил Витюк.

Он отметил, что правоохранителям удалось сделать аудио- и видеозаписи всех этапов осуществления схемы, однако самым сложным было найти серверы, на которых размещались информационные системы «Государственного реестра документов моряка».

«Он размещался, к тому времени мы уже понимали, в частных руках. Несмотря на то, что система разрабатывалась за государственные средства, находилась на балансе инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Но произошло так, что где-то в конце 2019 — начале 2020 система полностью была перемещена на частные серверы», — отметили в СБУ.

Из-за этого владельцы серверов могли сделать что угодно с документами и шантажировать их владельцев.