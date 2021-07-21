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Что делать, если карту внезапно заблокировали

Что делать, если карту внезапно заблокировали

В апреле Министерство юстиции разрешило автоматически арестовывать счета должников – аналитики рассказали, что делать, если счет все же заблокировали.

Соответствующую инструкцию подготовили в Youcontrol.

Автоматический арест налагается после того, как исполнитель получает информацию о счетах должника в банках и наличии средств на них. Затем он выносит электронное постановление о наложении/снятии ареста в отношении средств на этих счетах и направляет его в банк. Банк принимает его к исполнению и осуществляет фактическую блокировку средств на счете.

Что делать, если счета арестовали

  • Обратитесь в банк, в котором обслуживается счет, и выясните причины блокировки. Банк сообщит, что средства на счете арестованы на основании постановления государственного/частного исполнителя. Во многих банках такая информация уже отображается в мобильном приложении.
  • Если взыскание происходит на основании судебного решения – ознакомьтесь с его содержанием.

Далее следует обратиться к исполнителю за информацией, в частности для ознакомления с материалами исполнительного производства. Это важно, чтобы понять основания возникновения долга, в отношении которого открыто производство и наложен арест на средства.

Далее есть несколько вариантов развития событий. Первый – оплатить задолженность согласно исполнительному документу для его окончания и снятия ареста. Вторая возможность – это направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста (например, в связи с арестом специальных счетов, предназначенных для получения правительственной помощи).
Кроме того, можно обжаловать постановление исполнителя о наложении ареста и/или исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание.

В то же время, отмечают в Youcontrol, во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью, поскольку существует немало правовых нюансов, от которых будет зависеть разрешение ситуации.

По материалам Finance.UA
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