Что делать, если карту внезапно заблокировали

В апреле Министерство юстиции разрешило автоматически арестовывать счета должников – аналитики рассказали, что делать, если счет все же заблокировали.
Соответствующую инструкцию подготовили в Youcontrol.
Автоматический арест налагается после того, как исполнитель получает информацию о счетах должника в банках и наличии средств на них. Затем он выносит электронное постановление о наложении/снятии ареста в отношении средств на этих счетах и направляет его в банк. Банк принимает его к исполнению и осуществляет фактическую блокировку средств на счете.
Что делать, если счета арестовали
Далее следует обратиться к исполнителю за информацией, в частности для ознакомления с материалами исполнительного производства. Это важно, чтобы понять основания возникновения долга, в отношении которого открыто производство и наложен арест на средства.
Далее есть несколько вариантов развития событий. Первый – оплатить задолженность согласно исполнительному документу для его окончания и снятия ареста. Вторая возможность – это направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста (например, в связи с арестом специальных счетов, предназначенных для получения правительственной помощи).
Кроме того, можно обжаловать постановление исполнителя о наложении ареста и/или исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание.
В то же время, отмечают в Youcontrol, во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью, поскольку существует немало правовых нюансов, от которых будет зависеть разрешение ситуации.
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