Майнеры за июль заработали около $1 млрд

В июле этого года совокупный доход майнеров Bitcoin составил $971,8 млн.
Об этом сообщает The Block.
По информации издания, комиссионный доход, который получают майнеры при обслуживании транзакций, составил $27,5 млн.
В прошлом месяце майнеры увеличили прибыль на 15,83% по сравнению с июнем, когда они заработали $839 млн. Рекордный уровень дохода майнеров был зафиксирован в марте текущего года ($1,75 млрд).
Падение доходов от добычи главной криптовалюты по сравнению с весной связано с запретом майнинга в Китае. Из-за этого китайские майнеры были вынуждены остановить работу и перевезти оборудование в другие страны.
Крупнейший производитель оборудования для майнинга Bitmain также остановил продажи, чтобы перенести производство.
Миграция майнеров из Китая спровоцировала крупнейшее падение хешрейта (общая вычислительная мощность подключенного к сети оборудования. — Ред.) в истории существования Bitcoin.
Так, в июне объем вычислительной мощности, используемый для добычи первой криптовалюты, снижался более чем на 50%.
В конце июля хешрейт начал восстанавливаться, а сложность майнинга впервые с мая показала рост.
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