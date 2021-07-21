«Оператор рынка» получил за полгода почти 40 миллионов гривен прибыли

Государственное предприятие «Оператор рынка» за январь — июнь 2021 года получило 39,9 млн грн чистой прибыли.
Об этом сообщает госпредприятие.
Кроме того, Оператор рынка по итогам первого полугодия перечислил в бюджеты всех уровней 98,5 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей.
В частности, 15,4 млн грн предприятие уплатило в виде взноса на регулирование, который уплачивается субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг; 20,3 млн грн — как часть чистой прибыли; 7,7 млн грн налога на прибыль и авансового взноса налога на прибыль.
Оператор рынка также уплатил 35,3 млн грн налога на добавленную стоимость.
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