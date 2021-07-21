«Оператор рынка» получил за полгода почти 40 миллионов гривен прибыли

Государственное предприятие «Оператор рынка» за январь — июнь 2021 года получило 39,9 млн грн чистой прибыли.

Об этом сообщает госпредприятие.

Кроме того, Оператор рынка по итогам первого полугодия перечислил в бюджеты всех уровней 98,5 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей.

В частности, 15,4 млн грн предприятие уплатило в виде взноса на регулирование, который уплачивается субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг; 20,3 млн грн — как часть чистой прибыли; 7,7 млн грн налога на прибыль и авансового взноса налога на прибыль.

Оператор рынка также уплатил 35,3 млн грн налога на добавленную стоимость.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 28 июля определил Министерство энергетики уполномоченным органом управления единого имущественного комплекса государственного предприятия «Оператор рынка».