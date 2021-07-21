Укрнафта обратилась к Президенту из-за штрафа АМКУ в 2,4 миллиарда гривен

ПАО «Укрнафта» обратилось к Президенту Украины из-за действий Антимонопольного комитета (АМКУ), который оштрафовал компанию на 2,37 млрд грн.

Об этом говорится на сайте компании.

В Укрнафте считают, что действия АМКУ нарушают законодательство и ставят под угрозу выполнение Украиной своих обязательств по ассоциации с ЕС. В связи с этим компания обратилась к Президенту Украины, Минюсту, Минэкономики и Минфину.

Отмечается, что 30 марта 2021 года АМКУ принял решение, согласно которому ПАО «Укрнафта» было оштрафовано на 2,37 млрд грн за антиконкурентные действия на рынке светлых нефтепродуктов в 2015—2017 годах. В компании утверждают, что этот штраф в 6 раз выше, чем допустимый по закону о защите экономической конкуренции, который предусматривает штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции за последний отчетный год.

При определении размера штрафа, отмечают в Укрнафте, АМКУ должен был учитывать размер выручки исключительно от деятельности сети АЗС компании (3,9 млрд грн). Тогда сам штраф не превышал бы 400 млн грн.

«АМКУ отказался применять собственные разъяснения и для определения размера штрафа взял общую выручку „Укрнафты“ за 2020 год, в состав которой входили как оптовые продажи нефти, так и продажи НАК „Нафтогаз Украины“ в 2020 году природного газа, а также доход, полученный от других услуг», — пояснили в Укрнафте.

Справка Finance.ua:

в 2016 году АМКУ начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий. После нескольких лет расследования 30 марта 2021 года Комитет наложил на ряд операторов АЗС , в том числе и на Укрнафту, штраф на общую сумму в 4,7 млрд грн;