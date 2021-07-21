Фонд гарантирования в июле продал активы банков почти на 210 миллионов гривен

Общая сумма продажи активов ликвидируемых банков в июле 2021 года составила 209,2 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«В июле Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков, на общую сумму 209,1 млн грн. Еще 0,1 млн грн получено по результатам непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам», – говорится в сообщении.
Всего в течение месяца было проведено 746 открытых электронных аукционов, из них 39 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.
Кроме того, состоялись аукционы по продаже активов ПАО «ЧБРР» на сумму 0,8 млн грн, АО «Финансы и Кредит» на сумму 0,2 млн грн, ПУАО «Фидобанк» – на сумму 0,05 млн грн и ПАО АКБ «Капитал» – на 0,05 млн грн.
В течение июля 2021 года по результатам 20 успешных аукционов получена оплата на сумму 52,7 млн грн, из них по 15 сделкам уже заключены соответствующие договоры купли-продажи.
Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.
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