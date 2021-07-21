«Гарантированный покупатель» в июле выплатил более ₴2,65 миллиарда по «зеленому» тарифу

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» в июле 2021 года выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников более 2,65 млрд гривен.

Об этом сообщает госпредприятие.

«В июле 2021 года государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ выплатило по „зеленому“ тарифу более 2,65 млрд грн. Сейчас продолжаются расчеты за прошлый год, а также осуществляются платежи за текущий период», — говорится в сообщении.

В частности, уровень выплат по «зеленому» тарифу за июнь составил 69%, за май — 64%, за апрель — 73%.

Напомним, в июне 2020 года Кабинет Министров Украины подписал с участниками рынка ВИЭ Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики. Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации «зеленых» тарифов, что предусматривает их уменьшение.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» был принят Верховной Радой 21 июля 2020 года. Этот документ позволил, в частности, уменьшить размер «зеленых» тарифов для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года: на 10−15% для солнечных электростанций и на 7,5% – для ветровых электростанций.