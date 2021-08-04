Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина в 2021 году заняла 54-е место в Мировом рейтинге конкурентоспособности (World Competitiveness Rankings).
Об этом говорится в рейтинге конкурентоспособности, который обнародовала Бизнес-школа МИМ.
«В 2021 году Украина заняла 54-е место. Для сравнения, в 2017 году мы были на 60-й позиции», — говорится в пресс-релизе.
В исследовании МИМ отдельно выделяют цифровой рейтинг, в котором Украина на 58-м месте, и рейтинг кадрового потенциала, в котором мы выросли до 42-го места.
«Этот рейтинг оценивает, насколько страны развивают, привлекают и удерживают высококвалифицированные кадры, которые обеспечивают предприятиям добавленную стоимость», — отмечает исследователь конкурентоспособности для IMD Владимир Данько.
Отмечается, что среди вызовов, которые сейчас стоят перед нашей страной, — контроль над эпидемией коронавируса, замораживание вооруженного конфликта на востоке Украины, содействие экономическому восстановлению и внедрению частно-государственного партнерства (особенно для инфраструктурных проектов), запуск полномасштабного рынка энергетики и земли, а также активизация внутреннего фондового рынка и накопительной пенсионной системы.
В этом году рейтинг возглавили страны Европы: на первом месте — Швейцария, на втором — Швеция, третье место принадлежит Дании, а четвертое — Нидерландам. В свою очередь, Сингапур, который был первым в 2019 и 2020 годах, оказался на пятом месте. Определяющими факторами конкурентоспособности стали наличие инноваций, цифровизация, поддерживающая политика и социальная сплоченность.
В Мировом рейтинге конкурентоспособности-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлены данные 64 стран мира.
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