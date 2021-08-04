0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

В 2023 году появится Toyota Grand Highlander

В 2023 году появится Toyota Grand Highlander

Компания Toyota в 2023 году начнет серийное производство и продажу большого кроссовера Toyota Grand Highlander. Это удлиненная версия с тремя рядами сидений стандартного Toyota Highlander.

Еще в декабре 2020 года Toyota зарегистрировала название Grand Highlander. Эта модель в модельной линейке японского автогиганта будет находиться между стандартным Highlander и Sequoia.

Судя по всему, Grand Highlander получит удлиненную колесную базу, чтобы поместились сиденья третьего ряда. К сожалению, об этой новинке пока больше ничего не известно.

Напомним, что продажи Highlander текущего поколения начались в 2020 году. Он оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 295 л.с. и 357 Нм крутящего момента. Также есть версия с гибридным четырехцилиндровым 2,5 л мотором общей мощностью 243 л.с. Ожидается, что у Grand Highlander будут такие же силовые агрегаты.

Ранее стало известно, что в 2022 году дебютирует Toyota Sequoia нового поколения. Она возьмет многое от пикапа Tundra нового поколения.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.