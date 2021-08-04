В 2023 году появится Toyota Grand Highlander

Компания Toyota в 2023 году начнет серийное производство и продажу большого кроссовера Toyota Grand Highlander. Это удлиненная версия с тремя рядами сидений стандартного Toyota Highlander.

Еще в декабре 2020 года Toyota зарегистрировала название Grand Highlander. Эта модель в модельной линейке японского автогиганта будет находиться между стандартным Highlander и Sequoia.

Судя по всему, Grand Highlander получит удлиненную колесную базу, чтобы поместились сиденья третьего ряда. К сожалению, об этой новинке пока больше ничего не известно.

Напомним, что продажи Highlander текущего поколения начались в 2020 году. Он оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 295 л.с. и 357 Нм крутящего момента. Также есть версия с гибридным четырехцилиндровым 2,5 л мотором общей мощностью 243 л.с. Ожидается, что у Grand Highlander будут такие же силовые агрегаты.

Ранее стало известно, что в 2022 году дебютирует Toyota Sequoia нового поколения. Она возьмет многое от пикапа Tundra нового поколения.