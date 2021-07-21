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В КГГА рассказали, кто получит пропуск на транспорт в Киеве в случае локдауна

В КГГА рассказали, кто получит пропуск на транспорт в Киеве в случае локдауна

Киевские власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Форма будет обнародована в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Владимира Бондаренко в эфире канала «Украина 24».

«Кто может получить? Предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство», — сказал он.

По его словам, перечень будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.

Как отметил Бондаренко, подготовка к внедрению пропусков означает, что в городе не исключают возможности локдауна, «к сожалению, как весь мир».

Справка Finance.ua:

  • Киев может ограничить доступ в общественный транспорт в случае введения локдауну. На этот раз пускать в транспорт планируют по электронным спецпропускам.
  • с 10 августа на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки на получение спецпропуска. Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников.
По материалам РБК-Украина
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