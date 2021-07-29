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Владислав Савченко: ИТ-вузы, на которые стоит ориентироваться будущим ИТ-специалистам

Владислав Савченко: ИТ-вузы, на которые стоит ориентироваться будущим ИТ-специалистам

Рынок ИТ растет, кадровый дефицит зашкаливает, отрасли нужно больше выпускников. Но на какие конкретно вузы ориентироваться тем, кто завтра хочет работать в ИТ-отрасли?

Вот две цифры: украинская ИТ-индустрия требует в год 50 тыс. специалистов, а дипломированных выпускников вузов по этому профилю выходит ежегодно около 25 тыс.

Но помимо количества, ИТ-отрасль требует еще и качественного потока выпускников — с хорошей математической и технической базой. Украинские университеты готовят таких студентов, однако далеко не все. Хорошая новость — инженеров с серьезной базой готовят не только в столице.

Кто среди лучших

Если говорить о вузах, то главными поставщиками хороших кадров для многих ИТ-компаний остаются три главные «политехники»:

  • Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
  • Национальный университет «Львовская политехника».

Такое региональное разнообразие уже говорит о многом. К счастью, ИТ-образование — это не тот случай, когда в столицу стекается все лучшее.

Есть одна простая черта, которая отличает эти университеты: чтобы туда поступить, нужны хорошие результаты внешнего тестирования.

Да, это во многих случаях не показатель, да, есть и другие критерии. Но поступая в такой вуз (имея неплохие баллы по ВНО, конечно. — авт.), вы подписываетесь на интересное окружение. Как минимум.

Кроме того, эти три политехники дают хороший базис. Университеты плодотворно сотрудничают с бизнесом, развивая формат дуального образования — то есть совместные с ИТ-компаниями учебные программы. Привлекает и техническая специализация этих университетов, в рамках которой рождаются проекты на стыке разных технических специальностей и общих интересов.

Сюда же можно причислить и Государственный университет телекоммуникаций, который поставляет рынку программных инженеров, специалистов по кибербезопастности и даже готовит специалистов по ИТ-бизнесу.

Конечно, не специализацией единой. Этот список был бы неполным без факультета компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Региональные звезды

Еще бы, это же топовые вузы, скажете вы. Но в меньших городах зачастую также готовят выпускников с неплохой базой.

Например, одесские компании из нашей Европейской Ассоциации Программной Инженерии отмечают хороший уровень начинающих инженеров, закончивших факультет математики, физики и информационных технологий Одесского национального университета имени Мечникова — там дают серьезную математическую основу.

А с хорошими техническими знаниями приходят выпускники Одесской национальной академии связи имени Попова и Одесской политехники.

Приятные отзывы от коллег-работодателей звучат в сторону Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Если выбор стоит не среди топовых вузов, то нужно искать университет, который активно взаимодействует с бизнесом.

Пример такого — Запорожский национальный университет, который по части ИТ-специальностей оттягивает на себя даже абитуриентов из Днепра и Одессы.

Хотя по сравнению с ними Запорожье меньше, здесь работает много ИТ-компаний, заинтересованных влиять на образовательный ландшафт города.

Так у ЗНУ появляются трендовые направления по специализациям, а в ближайшее время есть план открыть даже R&D-центр. Такая практика повлечет за собой практическое обучение студентов, чего не хватает многим вузам с ИТ-специальностями.

Как выбрать вуз, который действительно прилагает все усилия для взращивания конкурентного на рынке труда специалиста? Нужно присмотреться поближе.

  • Сотрудничает ли высшее учебное заведение с ИТ-компаниями в плане совместных учебных проектов, менторства, стажировки?
  • Насколько гибкий вуз — следит ли он за изменениями на рынке труда, предлагает ли актуальные специальности?
  • Совмещает ли он обучение, фундаментальное образование с практиками, необходимыми рынку?

Остается только надеяться, что в ближайшие годы будет появляться все больше университетов, которые смогут отвечать этим критериям.

Владислав Савченко, основатель IT-компании Powercode и Европейской Ассоциации Программной инженерии

По материалам Finance.UA
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